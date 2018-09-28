Актёр Том Харди заявил, что вдохновлялся Макгрегором при подготовке к новой роли
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Актёр заявил, что искал физически сильного персонажа, коим и является ирландец.
«Конор — это физическая машина. Киностудия хотела, чтобы мой герой сражался, а Конор хочет сражаться со всеми, это было мне очень полезно», — цитирует Харди RTE Entertainment.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отказался от съёмок в фильме «Меч короля Артура» британского режиссёра Гая Ричи.