«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Леганесу»
Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Леганесу» принесли голы Набиля Эль-Зхара и Оскара Арнаиса.
«Барселона» ответила мячом Филиппе Коутиньо.
Для каталонского клуба это поражение стало первым в сезоне-2018/19, учитывая выступления как в Примере, так и других турнирах.
В параллельном матче «Вильярреал» разгромил «Атлетик» из Бильбао (3:0).
Ранее сообщалось, что «Барселона» обжалует удаление Клемана Лангле в матче с «Жироной».