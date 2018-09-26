«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Леганесу»

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Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Леганеса» в матче шестого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Леганесу» принесли голы Набиля Эль-Зхара и Оскара Арнаиса.

«Барселона» ответила мячом Филиппе Коутиньо.

Для каталонского клуба это поражение стало первым в сезоне-2018/19, учитывая выступления как в Примере, так и других турнирах.

В параллельном матче «Вильярреал» разгромил «Атлетик» из Бильбао (3:0).

Ранее сообщалось, что «Барселона» обжалует удаление Клемана Лангле в матче с «Жироной».

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