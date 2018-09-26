«Уфа» по пенальти проиграла «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Кубка России по футболу

«Нижний Новгород» одержал победу над «Уфой» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось вничью — 0:0.

В серии послематчевых пенальти победу одержали хозяева поля со счётом 5:3.

В 1/8 финала «Нижний Новгород» сыграет с екатеринбургским «Уралом».

В параллельном матче «Рубин» в дополнительное время победил «Химки» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Анжи» победил «Чайку» и стал соперником «Спартака» в 1/8 финала Кубка России по футболу.