«Уфа» по пенальти проиграла «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Кубка России по футболу
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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, завершилось вничью — 0:0.
В серии послематчевых пенальти победу одержали хозяева поля со счётом 5:3.
В 1/8 финала «Нижний Новгород» сыграет с екатеринбургским «Уралом».
В параллельном матче «Рубин» в дополнительное время победил «Химки» (0:1).
Ранее сообщалось, что «Анжи» победил «Чайку» и стал соперником «Спартака» в 1/8 финала Кубка России по футболу.