Женская хоккейная команда СКСО набрала очко впервые за 148 матчей

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Сборная Свердловской области по хоккею (СКСО), выступающая в Женской хоккейной лиге, прервала свою 147-матчевую серию без набранных очков.
Женская хоккейная команда СКСО набрала очко впервые за 148 матчей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В матче регулярного чемпионата СКСО завершил основное время домашнего матча с СК «Горный» вничью со счётом 3:3. За две минуты до конца основного времени хозяйки льда вели 3:1, но позволили отыграться сопернику. По буллитам победу праздновала команда «Горный», но СКСО сумел набрать очко впервые за 148 матчей, сообщает Sport24.

Последний раз девушки из Свердловской области набирали очки в матче с «Кометой» 14 октября 2013 года. Тогда СКСО одержал верх в серии буллитов.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и более 100 юниоров установили рекорд Гиннесса.

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