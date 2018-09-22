«Рубин» вырвал ничью в матче РПЛ с «Арсеналом» благодаря голу в компенсированное время
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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Арсенала» забили Кадири Мохаммед и Зелимхан Бакаев — на 13-й и 76-й минутах.
«Рубин» ответил голами Игоря Коновалова и Филипа Уремовича на 77-й и 92-й минутах. Казанцы на 79-й не реализовали пенальти.
В девятом туре «Арсенал» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» на своём поле примет самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Анжи» в матче восьмого тура РПЛ.