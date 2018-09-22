«Рубин» вырвал ничью в матче РПЛ с «Арсеналом» благодаря голу в компенсированное время

Тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Арсенала» забили Кадири Мохаммед и Зелимхан Бакаев — на 13-й и 76-й минутах.

«Рубин» ответил голами Игоря Коновалова и Филипа Уремовича на 77-й и 92-й минутах. Казанцы на 79-й не реализовали пенальти.

В девятом туре «Арсенал» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» на своём поле примет самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» уступило махачкалинскому «Анжи» в матче восьмого тура РПЛ.