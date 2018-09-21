Российские каноисты стали победителями Кубка чемпионов в Барнауле

Россияне Андрей Крайтор и Олеся Ромасенко завоевали золотые награды в смешанных соревнованиях на каноэ на дистанции 100 метров на Кубке чемпионов в Барнауле.

РИА Новости

Россияне продемонстрировали результат 20,346 секунды. Второе место заняли литовец Вадим Коробов и канадка Катарин Венсан, а также венгро-болгарская пара Йонатан Хайду и Станилия Стаменова. Обе пары показали одинаковое время — 20,676 секунды. В соревновании байдарок победу одержал российско-польский дуэт Кирилл Ляпунов и Марта Вальчикевич. Ранее женская сборная России завоевала бронзу в соревновании четвёрок на ЧМ по академической гребле.