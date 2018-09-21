Российские каноисты стали победителями Кубка чемпионов в Барнауле
- РИА Новости
Россияне продемонстрировали результат 20,346 секунды.
Второе место заняли литовец Вадим Коробов и канадка Катарин Венсан, а также венгро-болгарская пара Йонатан Хайду и Станилия Стаменова. Обе пары показали одинаковое время — 20,676 секунды.
В соревновании байдарок победу одержал российско-польский дуэт Кирилл Ляпунов и Марта Вальчикевич.
Ранее женская сборная России завоевала бронзу в соревновании четвёрок на ЧМ по академической гребле.