Российские каноисты стали победителями Кубка чемпионов в Барнауле

Короткая ссылка
Россияне Андрей Крайтор и Олеся Ромасенко завоевали золотые награды в смешанных соревнованиях на каноэ на дистанции 100 метров на Кубке чемпионов в Барнауле.
Российские каноисты стали победителями Кубка чемпионов в Барнауле
  • РИА Новости

Россияне продемонстрировали результат 20,346 секунды.

Второе место заняли литовец Вадим Коробов и канадка Катарин Венсан, а также венгро-болгарская пара Йонатан Хайду и Станилия Стаменова. Обе пары показали одинаковое время — 20,676 секунды.

В соревновании байдарок победу одержал российско-польский дуэт Кирилл Ляпунов и Марта Вальчикевич.

Ранее женская сборная России завоевала бронзу в соревновании четвёрок на ЧМ по академической гребле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить