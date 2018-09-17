Колобков надеется, что ситуация с недопуском россиян на ОИ-2018 больше не повторится

Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что ситуация с недопуском россиян под своим национальным флагом на Олимпийские игры 2018 года больше не повторится.

«Напомню, что после Игр-2018 российской команде был возвращён флаг. Поэтому я надеюсь, что ситуации в Пхёнчхане с недопуском наших спортсменов больше не произойдёт», — цитируют Колобкова «Известия».

Он добавил, что Минспорта и национальные федерации работают над возвращением полноценного статуса России в мировом сообществе, а также над восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

Ранее Колобков прокомментировал результаты сборной России по футболу.