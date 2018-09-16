Российские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе юниорского Гран-при в Ричмонде

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями золотых наград на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде.

По итогам короткой и произвольной программ они показали результат 187,71 балла.

Серебро и бронзу завоевали также представители России. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место (178,18), а замкнули тройку Дарья Кварталова и Алексей Святченко (144,32).

Пятый этап Гран-при пройдёт в чешской Остраве с 26 по 29 сентября.

Ранее российский фигурист Гуменник стал победителем юниорского Гран-при в Ричмонде.