Российские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе юниорского Гран-при в Ричмонде

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Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями золотых наград на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде.
Российские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе юниорского Гран-при в Ричмонде
  • РИА Новости

По итогам короткой и произвольной программ они показали результат 187,71 балла.

Серебро и бронзу завоевали также представители России. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место (178,18), а замкнули тройку Дарья Кварталова и Алексей Святченко (144,32).

Пятый этап Гран-при пройдёт в чешской Остраве с 26 по 29 сентября.

Ранее российский фигурист Гуменник стал победителем юниорского Гран-при в Ричмонде.

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