Россияне Комарова и Горячев потерпели поражение от Норвегии на первом этапе Кубка мира
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев проиграли дуэту из Норвегии в матче группового раунда первого этапа Кубка мира по кёрлингу в миксте в китайском Сучжоу.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу норвежской команды.
Российские спортсмены набрали семь очков в шести матчах группы А и завершили выступление на турнире.
Ранее женская сборная России по кёрлингу проиграла Канаде на этапе КМ в Китае.
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