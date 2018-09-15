Россияне Комарова и Горячев потерпели поражение от Норвегии на первом этапе Кубка мира

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев проиграли дуэту из Норвегии в матче группового раунда первого этапа Кубка мира по кёрлингу в миксте в китайском Сучжоу.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу норвежской команды. Российские спортсмены набрали семь очков в шести матчах группы А и завершили выступление на турнире. Ранее женская сборная России по кёрлингу проиграла Канаде на этапе КМ в Китае.