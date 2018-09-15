В WADA сообщили, что ещё рассматривают дело Черышева
«WADA все ещё рассматривает этот случай, поэтому мы не можем комментировать сейчас это дело», — приводит слова РИА Новости слова представителя антидопингового агентства.
8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева, позже в WADA подтвердили данный факт.
13 сентября Черышев опубликовал итоги расследования по делу о допинге.
Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин высказался об итогах допинг-расследования по делу Черышева.