В WADA сообщили, что ещё рассматривают дело Черышева

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает расследование в отношении полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

«WADA все ещё рассматривает этот случай, поэтому мы не можем комментировать сейчас это дело», — приводит слова РИА Новости слова представителя антидопингового агентства.

8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева, позже в WADA подтвердили данный факт.

13 сентября Черышев опубликовал итоги расследования по делу о допинге.

Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин высказался об итогах допинг-расследования по делу Черышева.