Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи

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Полиция Руанды арестовала двух чиновников национальной футбольной федерации по подозрению в попытке подкупа арбитра встречи квалификации Кубка африканских наций со сборной Кот-д'Ивуара.
Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на следственные органы страны.

Генеральный секретарь федерации Франсуа Режи Увайезу и комиссар по проведению соревнований Эрик Рухамириза были арестованы после показаний рефери из Намибии Джексона Паваза.

В федерации опровергли информацию Паваза и заявили, что произошедшее стало результатом недопонимания. Главный судья матча попросил дополнительные $247 на непредвиденные транспортные расходы, а федерация предоставила $1000, так как посчитала, что речь шла о всей бригаде арбитров.

Игра, прошедшая 9 сентября в руандийском Кигали, завершилась победой Кот-д'Ивуара — 2:1.

Ранее бывший вице-президент ФИФА был приговорён к девяти годам лишения свободы.

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