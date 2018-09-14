Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи

Полиция Руанды арестовала двух чиновников национальной футбольной федерации по подозрению в попытке подкупа арбитра встречи квалификации Кубка африканских наций со сборной Кот-д'Ивуара.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на следственные органы страны.

Генеральный секретарь федерации Франсуа Режи Увайезу и комиссар по проведению соревнований Эрик Рухамириза были арестованы после показаний рефери из Намибии Джексона Паваза.

В федерации опровергли информацию Паваза и заявили, что произошедшее стало результатом недопонимания. Главный судья матча попросил дополнительные $247 на непредвиденные транспортные расходы, а федерация предоставила $1000, так как посчитала, что речь шла о всей бригаде арбитров.

Игра, прошедшая 9 сентября в руандийском Кигали, завершилась победой Кот-д'Ивуара — 2:1.

Ранее бывший вице-президент ФИФА был приговорён к девяти годам лишения свободы.