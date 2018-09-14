Два чиновника футбольной федерации Руанды арестованы за попытку подкупа судьи
- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на следственные органы страны.
Генеральный секретарь федерации Франсуа Режи Увайезу и комиссар по проведению соревнований Эрик Рухамириза были арестованы после показаний рефери из Намибии Джексона Паваза.
В федерации опровергли информацию Паваза и заявили, что произошедшее стало результатом недопонимания. Главный судья матча попросил дополнительные $247 на непредвиденные транспортные расходы, а федерация предоставила $1000, так как посчитала, что речь шла о всей бригаде арбитров.
Игра, прошедшая 9 сентября в руандийском Кигали, завершилась победой Кот-д'Ивуара — 2:1.
Ранее бывший вице-президент ФИФА был приговорён к девяти годам лишения свободы.