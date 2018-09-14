Сборная России завоевала бронзу ЧМ по стрельбе в ските

Мужская сборная России заняла третье место в ските в командном турнире на чемпионате мира в Южной Корее.

Сборная России, в составе которой выступали Антон Астахов, Александр Землин и Ярослав Старцев, набрали 361 балл.

Чемпионами мира стали стрелки из Франции (365 баллов), второе место заняли итальянцы (363).

Россияне не смогли отобраться в финал индивидуальных соревнований в ските.

Ранее мужская сборная России заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на смешанной скорости на чемпионате мира в Южной Корее.