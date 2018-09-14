Сборная России завоевала бронзу ЧМ по стрельбе в ските

Короткая ссылка
Мужская сборная России заняла третье место в ските в командном турнире на чемпионате мира в Южной Корее.
Сборная России завоевала бронзу ЧМ по стрельбе в ските
  • РИА Новости

Сборная России, в составе которой выступали Антон Астахов, Александр Землин и Ярослав Старцев, набрали 361 балл.

Чемпионами мира стали стрелки из Франции (365 баллов), второе место заняли итальянцы (363).

Россияне не смогли отобраться в финал индивидуальных соревнований в ските.

Ранее мужская сборная России заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на смешанной скорости на чемпионате мира в Южной Корее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить