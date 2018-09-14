Российская пловичха Ефимова назвала США своим домом

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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своей жизни в США, где на протяжении долгого времени тренируется спортсменка.
Российская пловичха Ефимова назвала США своим домом
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

««Мне нравится жить в Калифорнии. Я прожила там много лет уже в сознательном возрасте. Даже в Таганроге я не прожила столько, сколько в США», — приводит слова Ефимовой «Игра в тело» на YouTube.  

Она даже назвала американскую Калифорнию своим домом.

«Для меня Калифорния стала домом. У меня там полно вещей, много друзей, квартира», — сказала Ефимова.

Она добавила, что живёт в преимущественно русскоязычном районе Калифорнии. По её словам, выбор пал на этот район из-за близости к океану.

Ранее россиянка Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, проходящем в столице Катара — Дохе.

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