Волейболист сборной России Бережко прокомментировал победу над Австралией на старте ЧМ
- РИА Новости
«Первый матч любого крупного турнира всегда непростой. Особенно самое его начало. Думаю, что австралийцы так не переживали: они трезво оценили свои шансы и вышли на расслабоне», — приводит слова Бережко «Чемпионат».
Он сказал, что в начале матча на сборную России давило волнение. По его мнению, российские волейболисты начали показывать свою игру только в третьем сете.
Ранее мужская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.