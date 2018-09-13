Волейболист сборной России Бережко прокомментировал победу над Австралией на старте ЧМ

Доигровщик сборной России по волейболу Юрий Бережко высказал своё мнение по поводу победы над командой Австралии на старте чемпионата мира.

«Первый матч любого крупного турнира всегда непростой. Особенно самое его начало. Думаю, что австралийцы так не переживали: они трезво оценили свои шансы и вышли на расслабоне», — приводит слова Бережко «Чемпионат».

Он сказал, что в начале матча на сборную России давило волнение. По его мнению, российские волейболисты начали показывать свою игру только в третьем сете.

Ранее мужская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.