Модрич намерен в январе перейти из «Реала» в «Интер»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен перейти в миланский «Интер» во время зимнего трансферного периода.

Хорват хочет сменить обстановку после шести лет выступления в Испании, сообщает Sport Mediaset.

Модрич дал понять, что его заинтересовали новый проект «Интера» и возможность бросить вызов своему бывшему партнёру по «Реалу» Криштиану Роналду, который теперь выступает в туринском «Ювентусе».

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о проявленном в летнее межсезонье интересе к хорватскому футболисту команды Луке Модричу со стороны миланского «Интера».