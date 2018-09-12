Модрич намерен в январе перейти из «Реала» в «Интер»

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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен перейти в миланский «Интер» во время зимнего трансферного периода.
Модрич намерен в январе перейти из «Реала» в «Интер»
  • © РИА Новости

Хорват хочет сменить обстановку после шести лет выступления в Испании, сообщает Sport Mediaset.

Модрич дал понять, что его заинтересовали новый проект «Интера» и возможность бросить вызов своему бывшему партнёру по «Реалу» Криштиану Роналду, который теперь выступает в туринском «Ювентусе».

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о проявленном в летнее межсезонье интересе к хорватскому футболисту команды Луке Модричу со стороны миланского «Интера».

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