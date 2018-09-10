СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский «Русенборг», избил водителя такси в Дании.
СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании
  • © JON OLAV NESVOLD
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, 30-летний датчанин напал на водителя такси и сломал ему челюсть.

Подробности инцидента, произошедшего ночью с 8 на 9 сентября, не уточняются.

По информации издания, таксомоторная компания обратилась в полицию с заявлением о нападении на своего сотрудника. Бендтнер был задержан правоохранителями.

Отмечается, что получивший травму водитель перенёс операцию.

Бендтнер выступал за «Арсенал» с 2005 по 2014 год, после чего играл в «Вольфсбурге» и клубе «Нотингем Форест». С 2017 года форвард является игроком «Русенборга».

Он не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018 из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира по футболу после того, как он сделал ей предложение.

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