СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский «Русенборг», избил водителя такси в Дании.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний датчанин напал на водителя такси и сломал ему челюсть.

Подробности инцидента, произошедшего ночью с 8 на 9 сентября, не уточняются.

По информации издания, таксомоторная компания обратилась в полицию с заявлением о нападении на своего сотрудника. Бендтнер был задержан правоохранителями.

Отмечается, что получивший травму водитель перенёс операцию.

Бендтнер выступал за «Арсенал» с 2005 по 2014 год, после чего играл в «Вольфсбурге» и клубе «Нотингем Форест». С 2017 года форвард является игроком «Русенборга».

Он не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018 из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира по футболу после того, как он сделал ей предложение.