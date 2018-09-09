Сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на этапе Кубка мира в Казани

Сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на этапе Кубка мира в Казани.

РИА Новости

Россяине показали время 3 минуты 47,77 секунды. В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Юлия Ефимова, Егор Куимов и Мария Каменева. Победу праздновала сборная Нидерландов (3.46,10), тройку лучших замкнула команда Венгрии (3.57,88). Вторая сборная России в составе Максима Третьякова, Дениса Шилова, Марии Васильевой и Василисы Буйной остановились в шаге от медалей, заняв четвёртое место (3.58,89). Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира в Казани.