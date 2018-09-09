Россиянин Морозов завоевал бронзу на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани

Россиянин Владимир Морозов завоевал бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани.

РИА Новости

Морозов приплыл к финишу с результатом 23,38 секунды. Первое место занял украинец Андрей Говоров, установив рекорд турнира — 22,87. Вторым финишировал американец Майкл Эндрю (23,19). Россияне расположились следующим образом: Олег Костин — на четвёртом месте (23,42), Даниил Пахомов — на седьмом (23,86), Никита Королёв — на восьмом (23,89 секунды). Ранее российские пловцы заняли второе место в смешанной эстафете на дистанции 4х100 м кролем на этапе КМ в Казани.