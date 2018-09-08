Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении подготовки к бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Макгрегором
  • © Global Look Press / Reuters

 «Еще одна тяжёлая неделя позади. Чувствую себя отлично. Впереди нас ждут ещё четыре недели», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдёт 6 октября в американском Лас-Вегасе.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о поединке за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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