Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Макгрегором
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«Еще одна тяжёлая неделя позади. Чувствую себя отлично. Впереди нас ждут ещё четыре недели», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдёт 6 октября в американском Лас-Вегасе.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о поединке за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.