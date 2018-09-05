Промоутер Хрюнов о бое Лебедева: неважно, кто будет в другом углу

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка между российским боксёром Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтынкая.

«Лебедев долгое время не боксировал, но при этом он обязательный претендент на пояс, который сейчас принадлежит Усику. Совершенно правильно, что он проводит подобный поединок, чтобы оценить свои силы. Думаю, выбор соперника является совершенно правильным. Но самое главное, что у российских болельщиков появилась возможность в очередной раз посмотреть выступление Дениса. Неважно, кто будет в другом углу, в Челябинске соберётся полная арена. Желаю ему одержать победу», — заявил Хрюнов RT.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Лебедева, рассказал о планах российского спортсмена на будущее.