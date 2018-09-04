Ганус рассказал о прогрессе в деятельности РУСАДА за последнее время
- РИА Новости
«На конец года зафиксировано, что более 70% проб берёт РУСАДА, а раньше было наоборот. У нас работают около 70 сотрудников, которые занимаются отбором проб», — приводит слова Гануса РИА Новости.
Он также отметил, что РУСАДА сотрудничает уже с 13 международными организациями, в том числе с Канадским и Американским антидопинговыми агентствами.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что между руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) существует напряжённость в вопросе восстановления в правах РУСАДА.