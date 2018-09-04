Ганус рассказал о прогрессе в деятельности РУСАДА за последнее время

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о прогрессе в деятельности организации за последнее время.
Ганус рассказал о прогрессе в деятельности РУСАДА за последнее время
  • РИА Новости

«На конец года зафиксировано, что более 70% проб берёт РУСАДА, а раньше было наоборот. У нас работают около 70 сотрудников, которые занимаются отбором проб», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Он также отметил, что РУСАДА сотрудничает уже с 13 международными организациями, в том числе с Канадским и Американским антидопинговыми агентствами.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что между руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) существует напряжённость в вопросе восстановления в правах РУСАДА.

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