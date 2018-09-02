«Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев льда.
В составе «Спартака» дубль оформил Бен Максвелл. Ещё по шайбе забросили Каспарс Даугавиньш, Андрей Кутейкин, Мартиньш Карсумс и Вячеслав Лещенко.
«Амур» ответил голами Максима Кондратьева, Павла Дедунова и Дмитрия Воробьёва.
Следующим соперником «Спартака» станет владивостокский «Адмирал», а «Амур» встретится с «Йокеритом».
В других матчах игрового дня «Автомобилист» победил рижское «Динамо» (4:2), «Северсталь» одержала верх над «Сибирью» (3:2), а «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо» (3:2).
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» победил «Слован» в матче КХЛ.