«Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Спартака» дубль оформил Бен Максвелл. Ещё по шайбе забросили Каспарс Даугавиньш, Андрей Кутейкин, Мартиньш Карсумс и Вячеслав Лещенко.

«Амур» ответил голами Максима Кондратьева, Павла Дедунова и Дмитрия Воробьёва.

Следующим соперником «Спартака» станет владивостокский «Адмирал», а «Амур» встретится с «Йокеритом».

В других матчах игрового дня «Автомобилист» победил рижское «Динамо» (4:2), «Северсталь» одержала верх над «Сибирью» (3:2), а «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо» (3:2).

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» победил «Слован» в матче КХЛ.

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