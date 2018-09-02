Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7

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Женская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы.
Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7
  • РИА Новости

В финале европейской серии Гран-при, прошедшем в Казани, россиянки обыграли команду Франции со счётом 34:5.

Бронзовые награды континентального первенства завоевали шотландки, победившие в матче за третье место представительниц Польши.

Для женской сборной России эта победа на чемпионате Европы стала третьей подряд и пятой в общей сложности.

Ранее стало известно, что главным тренером мужской сборной России по регби стал специалист из Уэльса.

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