Черышев забил первый гол в новом сезоне

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил мяч в ворота «Леванте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

На 16-й минуте он головой замкнул подачу Карлоса Салера. Счёт стал 1:1.

Это первый гол россиянина в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев впервые после возвращения в «Валенсию» вышел в стартовом составе клуба.