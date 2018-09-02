Черышев забил первый гол в новом сезоне

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил мяч в ворота «Леванте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Черышев забил первый гол в новом сезоне
  • © Wu Zhuang
  • globallookpress.com

На 16-й минуте он головой замкнул подачу Карлоса Салера. Счёт стал 1:1.

Это первый гол россиянина в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев впервые после возвращения в «Валенсию» вышел в стартовом составе клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить