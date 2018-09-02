Черышев забил первый гол в новом сезоне
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил мяч в ворота «Леванте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
- © Wu Zhuang
- globallookpress.com
На 16-й минуте он головой замкнул подачу Карлоса Салера. Счёт стал 1:1.
Это первый гол россиянина в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев впервые после возвращения в «Валенсию» вышел в стартовом составе клуба.
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