Павлюченкова и Севастова пробились в 1/8 финала US Open в парном разряде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова сумели пробиться в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В матче второго круга Павлюченкова и Севастова в трёх сетах победили дуэт из Словакии Виктория Кужмова / Магдалена Рыбарикова со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Встреча длилась 2 часа 43 минуты.

В поединке за выход в 1/4 финала россиянка с чешкой сразятся с американской парой Кэролайн Доулхайд / Кристина Макхэйл.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, переиграв австралийца Ника Кирьоса.

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