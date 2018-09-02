Павлюченкова и Севастова пробились в 1/8 финала US Open в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова сумели пробиться в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В матче второго круга Павлюченкова и Севастова в трёх сетах победили дуэт из Словакии Виктория Кужмова / Магдалена Рыбарикова со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Встреча длилась 2 часа 43 минуты.

В поединке за выход в 1/4 финала россиянка с чешкой сразятся с американской парой Кэролайн Доулхайд / Кристина Макхэйл.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, переиграв австралийца Ника Кирьоса.