«Авангард» объявил о переходе двукратного обладателя Кубка Стэнли
- ©Keith Birmingham
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение канадца с российским коллективом рассчитано на один год.
Нападающий является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
В минувшем сезоне он выступал за «Калгари Флэймз», за который сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 очков. Всего в НХЛ Верстиг провёл 643 матча, в которых набрал 358 очков (149 заброшенных шайб и 209 результативных передач).
Ранее сообщалось, что ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Шумаковым.