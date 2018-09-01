«Авангард» объявил о переходе двукратного обладателя Кубка Стэнли

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским форвардом Крисом Верстигом.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение канадца с российским коллективом рассчитано на один год.

Нападающий является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».

В минувшем сезоне он выступал за «Калгари Флэймз», за который сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 очков. Всего в НХЛ Верстиг провёл 643 матча, в которых набрал 358 очков (149 заброшенных шайб и 209 результативных передач).

Ранее сообщалось, что ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Шумаковым.