Шубенков стал победителем финального этапа Бриллиантовой лиги
- РИА Новости
На соревнованиях в бельгийском Брюсселе россиянин продемонстрировал результат 12,97 секунды.
Вторым стал представитель Испании Орландо Ортега, а третье место занял Хансл Парчмент из Испании.
Таким образом, Шубенков выиграл Бриллиантовую лигу и завоевал Бриллиантовый трофей. Он стал первым легкоатлетом в истории, который стал победителем Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами второй раз подряд.
В этом сезоне Шубенков выигрывает уже третий этап Бриллиантовой лиги. До этого он был первым в Лозанне и в Монако. Также российский спортсмен второй год подряд выигрывает финал этого турнира.
Ранее кенийский бегун выиграл финал Бриллиантовой лиги в стипль-чезе с одной босой ногой.