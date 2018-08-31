Шубенков стал победителем финального этапа Бриллиантовой лиги

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами.

На соревнованиях в бельгийском Брюсселе россиянин продемонстрировал результат 12,97 секунды.

Вторым стал представитель Испании Орландо Ортега, а третье место занял Хансл Парчмент из Испании.

Таким образом, Шубенков выиграл Бриллиантовую лигу и завоевал Бриллиантовый трофей. Он стал первым легкоатлетом в истории, который стал победителем Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами второй раз подряд.

В этом сезоне Шубенков выигрывает уже третий этап Бриллиантовой лиги. До этого он был первым в Лозанне и в Монако. Также российский спортсмен второй год подряд выигрывает финал этого турнира.

Ранее кенийский бегун выиграл финал Бриллиантовой лиги в стипль-чезе с одной босой ногой.