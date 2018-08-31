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Усэйн Болт сыграл дебютный матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»

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Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт сыграл дебютный матч в профессиональном футболе за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».
Усэйн Болт сыграл дебютный матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»
  • Reuters

Экс-спринтер провёл на поле 19 минут в товарищеской игре, в которой его команда одержала победу над «Сентрал Кост Селект» со счётом 6:1.

Ямаец вышел на замену на 71-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Это было хорошо. Как я и ожидал, трибуны очень мотивировали меня. Думаю, моя физическая форма уже гораздо лучше, чем была на первой неделе пребывания в клубе. Я благодарен «Маринерс» за этот шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам. Это удивительный момент, я действительно вышел на поле и сыграл в профессиональном матче», — сказал после игры 32-летний спортсмен.

Ранее Болт признался, что будет нервничать в дебютном матче за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

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