Усэйн Болт сыграл дебютный матч за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»
- Reuters
Экс-спринтер провёл на поле 19 минут в товарищеской игре, в которой его команда одержала победу над «Сентрал Кост Селект» со счётом 6:1.
A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC#ALeaguepic.twitter.com/3j9ZuEvTsf— Central Coast Mariners (@CCMariners) 31 августа 2018 г.
Ямаец вышел на замену на 71-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
«Это было хорошо. Как я и ожидал, трибуны очень мотивировали меня. Думаю, моя физическая форма уже гораздо лучше, чем была на первой неделе пребывания в клубе. Я благодарен «Маринерс» за этот шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам. Это удивительный момент, я действительно вышел на поле и сыграл в профессиональном матче», — сказал после игры 32-летний спортсмен.
Ранее Болт признался, что будет нервничать в дебютном матче за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».