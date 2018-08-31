Вторая ракетка мира Возняцки потерпела поражение от украинки Цуренко в матче второго круга US Open
- Reuters
Занимающая второе место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Возняцки потерпела поражение от украинки Леси Цуренко со счётом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.
В следующем раунде Цуренко сыграет с чешкой Катериной Синяковой, победившей австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).
Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.