Вторая ракетка мира Возняцки потерпела поражение от украинки Цуренко в матче второго круга US Open

Короткая ссылка
Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила свои выступления на Открытом чемпионате США, US Open, на стадии второго круга.
Вторая ракетка мира Возняцки потерпела поражение от украинки Цуренко в матче второго круга US Open
  • Reuters

Занимающая второе место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Возняцки потерпела поражение от украинки Леси Цуренко со счётом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

В следующем раунде Цуренко сыграет с чешкой Катериной Синяковой, победившей австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить