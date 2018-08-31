Вторая ракетка мира Возняцки потерпела поражение от украинки Цуренко в матче второго круга US Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки завершила свои выступления на Открытом чемпионате США, US Open, на стадии второго круга.

Reuters

Занимающая второе место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Возняцки потерпела поражение от украинки Леси Цуренко со счётом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. В следующем раунде Цуренко сыграет с чешкой Катериной Синяковой, победившей австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — US Open.