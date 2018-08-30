Звонарёва и Касаткина не сумели пробиться в третий круг US Open

Короткая ссылка
Россиянки Вера Звонарёва и Дарья Касаткина проиграли своим соперницам в матчах второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
Звонарёва и Касаткина не сумели пробиться в третий круг US Open
  • Reuters
  • © Jerry Lai-USA TODAY Sports

Звонарёва в двух сетах уступила Арине Соболенко. Матч, продолжавшийся 1 час 41 минуту, завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу 20-летней белоруски.

Касаткина в свою очередь проиграла другой представительнице Белоруссии — Александре Саснович. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу 33-й ракетки мира.

В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Петрой Квитовой, а Саснович — с японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова победила Юлию Гёргес и вышла в третий круг US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить