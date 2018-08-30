Звонарёва и Касаткина не сумели пробиться в третий круг US Open
- Reuters
- © Jerry Lai-USA TODAY Sports
Звонарёва в двух сетах уступила Арине Соболенко. Матч, продолжавшийся 1 час 41 минуту, завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу 20-летней белоруски.
Касаткина в свою очередь проиграла другой представительнице Белоруссии — Александре Саснович. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу 33-й ракетки мира.
В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Петрой Квитовой, а Саснович — с японкой Наоми Осакой.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова победила Юлию Гёргес и вышла в третий круг US Open.