Звонарёва и Касаткина не сумели пробиться в третий круг US Open

Россиянки Вера Звонарёва и Дарья Касаткина проиграли своим соперницам в матчах второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.

Звонарёва в двух сетах уступила Арине Соболенко. Матч, продолжавшийся 1 час 41 минуту, завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу 20-летней белоруски.

Касаткина в свою очередь проиграла другой представительнице Белоруссии — Александре Саснович. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу 33-й ракетки мира.

В третьем круге Соболенко сыграет с чешкой Петрой Квитовой, а Саснович — с японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова победила Юлию Гёргес и вышла в третий круг US Open.