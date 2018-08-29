Дзагоев сообщил, когда приступит к тренировкам

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в матче за Суперкубок России со столичным «Локомотивом».
Дзагоев сообщил, когда приступит к тренировкам
  • Reuters

«Моё восстановление идёт по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8—9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой», — приводит слова Дзагоева его персональный сайт.

Он также сказал, что неудачно стартовавший ЦСКА будет набирать обороты в течение сезона. По его словам, хорошо влился в команду хорватский новичок Никола Влашич.

Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев стал официальным голосом автомобильного навигатора.

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