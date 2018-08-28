Ефимова не исключила, что может остаться в плавании до ОИ-2024
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«Год после Игр в Токио я точно буду плавать, посмотрим. Возможно, я завтра проснусь и скажу: «Всё, хочу замуж». Это зависит от меня и от происходящих вокруг меня событий», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
Она отметила, что сейчас никуда не собирается уходить, поскольку впереди Олимпиада 2020 года в Токио.
«А там и 2024 год, кто знает? Мир меняется. Я и сама раньше хотела и в 16, и в 18 лет закончить... Вот до сих пор заканчиваю», — добавила 26-летняя пловчиха.
Ефимова является двукратным серебряным, а также бронзовым призёром Олимпийских игр. В её активе пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды чемпионатов мира, а также десять золотых и три серебряные медали первенств Европы.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции — Париже.
Ранее сообщалось, что Ефимова рассказала о разнице между тренировками в России и США.