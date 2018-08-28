Глушаков предложил Радимову посмотреть матч Лиги чемпионов на табло стадиона «Санкт-Петербург»

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил бывшему хавбеку «Зенита» Владиславу Радимову на его слова о проигранном пари.
Глушаков предложил Радимову посмотреть матч Лиги чемпионов на табло стадиона «Санкт-Петербург»
  • © РИА Новости

«Дядя Влад, молчание — знак согласия! Может, на табло стадиона «Санкт-Петербург» посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то непорядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают», — написал Глушаков в комментариях под записью Радимова в Instagram.

Он также отметил, что «Зенит» давно не выступал в Лиге чемпионов (в сезоне-2014/15. — RT), и предложил ему посетить матч на «Открытие Арене», после того как «Спартак» по итогам следующего сезона гарантирует себе путёвку в турнир.

«Билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувениры в Питер привезёшь», — добавил хавбек.

Ранее сообщалось, что Глушаков напомнил Радимову о проигранном пари, на что экс-зенитовец предложил нынешнему игроку «Спартака» посмотреть матч Лиги чемпионов в одном из заведений Москвы, подчеркнув что красно-белые уже вылетели с турнира.

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