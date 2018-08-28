Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» выразило поддержку Моуринью

Объединение болельщиков Manchester United Supporters' Trust поддержало главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, подвергшегося критике за неудачный старт команды в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Очевидно, Жозе находится под большим давлением, но ему нужно найти решение и понять, что нужно делать дальше, заставить команду стать за него горой, как стояли за сэра Алекса Фергюсона. Как болельщик, я поддерживаю команду и поддерживаю тренера», — приводит Sky Sports слова представителя объединения болельщиков Шона Боунса.

Он отметил, что на протяжении сезона у команды могут быть как хорошие, так и неудачные отрезки.

«Это, вероятно, плохой отрезок в начале сезона, но нас ждёт долгий путь впереди. В футболе ни одна команда не имеет божественного права на победу. «Манчестер Юнайтед» всегда определяло то, что в трудные времена мы много работали и играли в своём стиле», — добавил фанат.

В первых трёх матчах АПЛ сезона-2018/19 «красные дьяволы» одержали лишь одну победу — над «Лестер Сити» (2:1) в первом туре, после чего потерпели два поражения подряд — от «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (3:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» после трёх туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Следующим соперником подопечных Моуринью станет «Бёрнли». Матч состоится 2 сентября.

Ранее сообщалось, что в Англии призывают отправить Моуринью в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».