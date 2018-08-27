Главный тренер «Крыльев Советов» Тихонов раскритиковал судейство после матча РПЛ с «Енисеем»

Наставник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (0:1).

«Мы пропустили по-футбольному, вопросов нет. Дело даже не в удалении. Но некоторые моменты были просто вопиющие. Когда Обрадович ныряет в штрафной, а ему не дают карточки. Потом Кичин прыгает с двух ног под Соболева — это прямая красная, а рефери даже жёлтой не дает. Зато даёт карточку, когда придержали немного футболиста, а тот отмахнулся. Он как бежал — даже не сбил его, ну да, чуть-чуть придержал, но кто не придерживает», — заявил специалист в эфире «Матч Премьер».

Он также назвал судейство в прошедшей игре безобразным.

«Я не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода, а другой судит. Я этого не понимаю, пускай все слышат, пускай подумают. Пусть разбираются. Так нельзя оставлять. Очень безобразно», — добавил Тихонов.

Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 1:0. На 34-й минуте в составе самарцев был удалён Олег Ланин.

Ранее сообщалось, что «Енисей» обыграл «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ.