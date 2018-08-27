Первая ракетка мира Халеп стала автором исторического антирекорда в теннисе

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке, потерпев поражение от эстонской теннисистки Кайи Канепи.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Это первый случай в истории US Open, когда спортсменка, занимающая первое место в топе Женской теннисной ассоциации (WTA), не может преодолеть первый круг соревнований.

При этом Халеп проигрывает в первом круге турнира второй год подряд.

Канепи во втором круге встретится со швейцаркой Хиль Тайхман, которая оказалась сильнее Далилы Якупович из Словении.

Ранее стала известна соперница Марии Шараповой по первому кругу US Open.