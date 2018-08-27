УЕФА дисквалифицировал футболиста «Спартака» Луиса Адриано на три матча

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано дисквалифицирован на три еврокубковых игры.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Форвард получил прямую красную карточку в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК за удар защитника команды-соперника Хосе Анхеля Креспо.

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вылетел из главного клубного европейского турнира и теперь сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча Лиги чемпионов с ПАОК.