УЕФА дисквалифицировал футболиста «Спартака» Луиса Адриано на три матча

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Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано дисквалифицирован на три еврокубковых игры.
УЕФА дисквалифицировал футболиста «Спартака» Луиса Адриано на три матча
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Форвард получил прямую красную карточку в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК за удар защитника команды-соперника Хосе Анхеля Креспо.

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вылетел из главного клубного европейского турнира и теперь сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча Лиги чемпионов с ПАОК.

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