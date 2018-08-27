УЕФА дисквалифицировал футболиста «Спартака» Луиса Адриано на три матча
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Форвард получил прямую красную карточку в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК за удар защитника команды-соперника Хосе Анхеля Креспо.
По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» вылетел из главного клубного европейского турнира и теперь сыграет в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча Лиги чемпионов с ПАОК.