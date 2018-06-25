СМИ: Баскетболисты Хряпа и Фридзон покидают ЦСКА

Баскетболисты Виктор Хряпа и Виталий Фридзон покидают московский ЦСКА.

Хряпа намерен завершить профессиональную карьеру, Фридзон хочет сменить команду, сообщает Sport24.

Фридзон также намекнул, что Хряпа хочет завершить карьеру, в своём Instagram.

«Витёк, ты лучший! Было приятно играть с тобой столько лет в команде и сборной России. Суперчеловек, суперкапитан! Братан, спасибо за всё», — написал Фридзон.

Хряпа в составе сборной России стал чемпионом Европы в 2007 году. Он также является двукратным чемпионом Евролиги. С 2004 по 2008 год Хряпа выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в клубах «Портленд Блэйзерз» и «Чикаго Буллз».

Ранее президент московского профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин остался разочарован выступлением команды в «Финале четырёх» Евролиги.