В НБА прошёл первый раунд драфта игроков 2018 года

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл первый раунд драфта игроков 2018 года.

«Финикс Санс» под первым номером выбрал багамского центрового Деандре Эйтона, сообщает Twitter НБА.

«Сакраменто Кингз» получил под вторым номером американского форварда Марвина Бэгли. «Атланта Хоукс» сделал свой выбор в пользу словенского защитника Луку Дончича, которого незамедлительно обменял в «Даллас Маверикс».

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену российского центрового Тимофея Мозгова в «Шарлотт Хорнетс» на американского игрока Дуайта Ховарда.