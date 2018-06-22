В НБА прошёл первый раунд драфта игроков 2018 года
- Reuters
«Финикс Санс» под первым номером выбрал багамского центрового Деандре Эйтона, сообщает Twitter НБА.
«Сакраменто Кингз» получил под вторым номером американского форварда Марвина Бэгли. «Атланта Хоукс» сделал свой выбор в пользу словенского защитника Луку Дончича, которого незамедлительно обменял в «Даллас Маверикс».
Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» завершил сделку по обмену российского центрового Тимофея Мозгова в «Шарлотт Хорнетс» на американского игрока Дуайта Ховарда.