Кубок России по аквабайку начался в Тверской области
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Турнир проходит при поддержке правительства региона и Минспорта. Среди участников — представители Углича, Казани, Москвы, Владимира, Красноярска.
Как отметил глава областного комитета по физкультуре и спорту Андрей Решетов, регион принимает соревнования по водным видам спорта не впервые.
«На территории Тверской области насчитывается более 1700 озёр и 9000 рек», — заявил он.
Со своей стороны, главный организатор турнира, чемпион России 2011 года, мастер спорта по водно-моторному спорту Михаил Ершов рассказал, что ожидается сильнейший состав спортсменов, бескомпромиссная борьба и захватывающее шоу.
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