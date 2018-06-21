Кубок России по аквабайку начался в Тверской области

Кубок России по аквабайку стартовал в Тверской области, сообщает НСН. Он продлится до 24 июня.

Турнир проходит при поддержке правительства региона и Минспорта. Среди участников — представители Углича, Казани, Москвы, Владимира, Красноярска.

Как отметил глава областного комитета по физкультуре и спорту Андрей Решетов, регион принимает соревнования по водным видам спорта не впервые.

«На территории Тверской области насчитывается более 1700 озёр и 9000 рек», — заявил он.

Со своей стороны, главный организатор турнира, чемпион России 2011 года, мастер спорта по водно-моторному спорту Михаил Ершов рассказал, что ожидается сильнейший состав спортсменов, бескомпромиссная борьба и захватывающее шоу.

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