«Амкар» не будет заявляться в Профессиональную футбольную лигу

Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что клуб не будет подавать заявку на вступление в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

«Нет, не будет заявляться. Финансирования нет», — приводит слова Шилова «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что клуб прекращает своё существование, он заявил: «Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?» Он также отметил, что на игроков «Амкара» есть спрос в других клубах.

В минувшем сезоне «Амкар», непрерывно выступающий в РФПЛ с 2004 года, занял 13-е место, но не смог пройти лицензирование на следующий год.

Ранее сообщалось, что «Анжи» подал документы для вступления в РФПЛ.