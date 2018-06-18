«Амкар» не будет заявляться в Профессиональную футбольную лигу
- © Официальный сайт ФК «Амкар»
«Нет, не будет заявляться. Финансирования нет», — приводит слова Шилова «Спорт-Экспресс».
Отвечая на вопрос, означает ли это, что клуб прекращает своё существование, он заявил: «Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?» Он также отметил, что на игроков «Амкара» есть спрос в других клубах.
В минувшем сезоне «Амкар», непрерывно выступающий в РФПЛ с 2004 года, занял 13-е место, но не смог пройти лицензирование на следующий год.
Ранее сообщалось, что «Анжи» подал документы для вступления в РФПЛ.