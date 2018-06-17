Чемпион мира по хоккею Терещенко потерял 24 млн рублей в результате действий мошенника

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко стал жертвой финансовой аферы.

В 2011 году Терещенко погасил долги компании «СанПромСнаб», которая принадлежала бизнесмену и его приятелю Глебу Дробиленко. Взамен этого хоккеист должен был войти в состав учредителей фирмы. Однако спустя месяц после погашения долгов компании Терещенко убрали из списка учредителей, подделав его подпись в одном из документов, сообщает mk.ru.

Спортсмен подал заявление в полицию. Следователи возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сообщается, что сумма, которую в результате махинаций потерял Терещенко, составляет около 24 млн рублей. Дробиленко сейчас находится в заключении. В 2017 году его приговорили к 2,5 года лишения свободы за вымогательство 45 млн рублей у представителя госкорпорации.

Ранее итальянский футбольный клуб «Лацио» стал жертвой хакеров, которые украли €2 млн, предназначавшиеся для оплаты трансфера защитника Стефана де Врея.