Муса попрощался с ПФК ЦСКА

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Нигерийский нападающий Ахмед Муса обратился к ЦСКА с прощальными словами по истечению срока аренды и вовзращения в английский «Лестер Сити».

«Нет слов, чтобы описать мои чувства, чем так: «Приятно было стать частью такого интересного места. Ваш вклад в мой футбольный успех займёт место в моём сердце навсегда. Большое спасибо за вашу поддержку, управление и поощрение. Я наслаждался работой с вами. Не могу не сказать слов благодарности моим тренерам, партнёрам, руководству и всем фанатам. ЦСКА всегда останется в моём сердце», — написал Муса в своём Instagram.

Нигерийский нападающий стал трёхкратным чемпионом России в составе армейского клуба.

Муса в составе сборной Нигерии принимает участие в чемпионате мира 2018 года по футболу в России. Нигерия встретится с командой Хорватии 16 июня. Начало — в 22:00

Ранее московский ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего сборной Нигерии Ахмеда Мусы.

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