Муса попрощался с ПФК ЦСКА
«Нет слов, чтобы описать мои чувства, чем так: «Приятно было стать частью такого интересного места. Ваш вклад в мой футбольный успех займёт место в моём сердце навсегда. Большое спасибо за вашу поддержку, управление и поощрение. Я наслаждался работой с вами. Не могу не сказать слов благодарности моим тренерам, партнёрам, руководству и всем фанатам. ЦСКА всегда останется в моём сердце», — написал Муса в своём Instagram.
Нигерийский нападающий стал трёхкратным чемпионом России в составе армейского клуба.
Муса в составе сборной Нигерии принимает участие в чемпионате мира 2018 года по футболу в России. Нигерия встретится с командой Хорватии 16 июня. Начало — в 22:00
Ранее московский ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего сборной Нигерии Ахмеда Мусы.