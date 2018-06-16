Мужская сборная России победила Аргентину в матче волейбольной Лиги наций
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).
В составе сборной России Илья Власов и Дмитрий Волков набрали по 13 очков.
У аргентинской команды самым результативным игроком стал Мартин Рамос, набравший 14 очков.
В турнирной таблице Лиги наций сборная России расположилась на четвёртом месте, одержав семь побед в десяти матчах и набрав 22 очка. Аргентинские волейболисты с восемью очками занимают 14-е место.
Следующим соперником россиян станет команда Японии.
Ранее женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Польши в матче Лиги наций.