Мужская сборная России победила Аргентину в матче волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Аргентины в матче Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

В составе сборной России Илья Власов и Дмитрий Волков набрали по 13 очков.

У аргентинской команды самым результативным игроком стал Мартин Рамос, набравший 14 очков.

В турнирной таблице Лиги наций сборная России расположилась на четвёртом месте, одержав семь побед в десяти матчах и набрав 22 очка. Аргентинские волейболисты с восемью очками занимают 14-е место.

Следующим соперником россиян станет команда Японии.

Ранее женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Польши в матче Лиги наций.