Российские пловцы завоевали семь медалей на этапе серии «Маре Нострум» в Барселоне

Российские пловцы завоевали семь наград — одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые, — на этапе престижной международной серии «Маре Нострум», который проходил в Барселоне.

Лучший результат среди российских спортсменов на турнире показала Светлана Чимрова, выигравшая заплыв на 200 метров баттерфляем.

Серебряными призёрами этапа «Маре Нострум» в Барселоне стали Александра Фесикова (50 метров на спине), Дарья Устинова (200 метров на спине), Александр Красных (200 метров вольным стилем) и Антон Чупков (200 метров брассом), а бронзовые медали завоевали Дарья Чикунова (100 метров брассом) и Кирилл Пригода (200 метров брассом).

Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане.