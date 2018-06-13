Баскетболист Швед может пропустить ближайшие матчи квалификации Кубка мира — 2019
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«Планирую ли я принять участие в двух ближайших играх квалификации? Это действительно сложный вопрос. Последние матчи я играл на обезболивающих», — приводят слова Шведа «Известия».
Спортсмен отметил, что сложная концовка сезона не позволила ему окончательно восстановиться после всех травм.
«Сейчас шансы на моё участие в этих играх — 50 на 50», — добавил Швед.
Матч с Бельгией состоится 29 июня, с Францией — 2 июля.
Ранее сообщалось, что женская сборная России стала серебряным призёром ЧМ по баскетболу 3×3.