Баскетболист Швед может пропустить ближайшие матчи квалификации Кубка мира — 2019

Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед может пропустить ближайшие матчи квалификации Кубка мира — 2019 с национальными командами Бельгии и Франции.

«Планирую ли я принять участие в двух ближайших играх квалификации? Это действительно сложный вопрос. Последние матчи я играл на обезболивающих», — приводят слова Шведа «Известия».

Спортсмен отметил, что сложная концовка сезона не позволила ему окончательно восстановиться после всех травм.

«Сейчас шансы на моё участие в этих играх — 50 на 50», — добавил Швед.

Матч с Бельгией состоится 29 июня, с Францией — 2 июля.

Ранее сообщалось, что женская сборная России стала серебряным призёром ЧМ по баскетболу 3×3.