Мужская сборная России по гандболу обыграла Чехию и вышла в финальную часть ЧМ-2019

Мужская сборная России по гандболу в родных стенах победила Чехию в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 29:21.

Первый матч россияне проиграли 26:27, но одержали победу по сумме двух встреч.

Сборная России завоевала право принять участие в финальной части чемпионата мира, который состоится в Германии и Дании с 9 по 27 января 2018 года.

Ранее женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Австрии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.