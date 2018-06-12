Мужская сборная России по гандболу обыграла Чехию и вышла в финальную часть ЧМ-2019
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Встреча завершилась со счётом 29:21.
Первый матч россияне проиграли 26:27, но одержали победу по сумме двух встреч.
Сборная России завоевала право принять участие в финальной части чемпионата мира, который состоится в Германии и Дании с 9 по 27 января 2018 года.
Ранее женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Австрии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.