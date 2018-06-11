Шарапова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новый рейтинг спортсменок на 11 июня.

Россиянка Мария Шарапова, дошедшая до четвертьфинала «Ролан Гаррос», поднялась с 30-го места на 23-е, сообщает сайт WTA.

Другая представительница России в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина сохранила 14-ю позицию.

Первая тройка осталась неизменной: победительница Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Финалистка «Ролан Гаррос» американка Слоан Стивенс поднялась с десятой на четвёртую строчку рейтинга.

Ранее россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина впервые в карьере возглавили рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.