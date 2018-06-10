Теннисистка Халеп: спала с трофеем «Ролан Гаррос», как ребёнок с игрушкой

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала об ощущениях на следующий день после победы на «Ролан Гаррос».

Халеп завоевала свой первый трофей на турнирах Большого шлема.

«Чувствую облегчение, поскольку всё закончилось и я наконец-то смогла завоевать трофей. После победы я спала совсем немного, но спала с трофеем, как ребёнок с игрушкой», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

Румынка также отметила, что она была переполнена эмоциями после завоевания трофея и вечеринки в честь победы.

«Тренер сказал, что я ещё не поняла, что сделала. Наверняка в ближайшие дни ситуация изменится. Сейчас я чувствую себя хорошо», — заключила Халеп.

Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над американкой Слоан Стивенс в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.