Теннисистка Халеп: спала с трофеем «Ролан Гаррос», как ребёнок с игрушкой
Халеп завоевала свой первый трофей на турнирах Большого шлема.
«Чувствую облегчение, поскольку всё закончилось и я наконец-то смогла завоевать трофей. После победы я спала совсем немного, но спала с трофеем, как ребёнок с игрушкой», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.
Румынка также отметила, что она была переполнена эмоциями после завоевания трофея и вечеринки в честь победы.
«Тренер сказал, что я ещё не поняла, что сделала. Наверняка в ближайшие дни ситуация изменится. Сейчас я чувствую себя хорошо», — заключила Халеп.
Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над американкой Слоан Стивенс в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.