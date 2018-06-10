Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран в матче Лиги наций
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Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:30, 25:23, 27:25, 25:21).
Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Мусэрский, набравший 24 очка. Ещё по 15 баллов команде принесли Егор Клюка и Константин Бакун. В активе Антона Карпухова 13 очков.
Следующим соперником россиян станет команда Японии.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты нанесли поражение команде Китая в матче Лиги наций.